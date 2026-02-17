Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Афиша Daily
Фото: mos.ru

С 23 февраля по 1 марта в Москве пройдет Неделя керлинга, говорится на сайте mos.ru.

Проект проводит департамент спорта. Его запустят для популяризации этого олимпийского вида спорта среди жителей. 

В течение недели на шести городских катках пройдут бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, игровые сессии и мастер‑классы российских спортсменов. Для желающих также будут работать фотозоны и интерактивы. 

На каждой игровой площадке подготовят необходимый инвентарь (камни для керлинга, щетки, слайдеры). Перед началом все участники пройдут инструктаж.

Мероприятия пройдут на Воробьевых горах (улица Косыгина, дом 28, строение 1), в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, земельный участок № 1, метро «ЦСКА»), в деловом центре «Москва‑Сити» (Краснопресненская набережная, дом 14, строение 18), в парке «Измайлово» (аллея Большого Круга, дом 7а), на Северном речном вокзале (Ленинградское шоссе, дом 51) и хоккейной коробке на ВДНХ.  Регистрация открыта на официальном сайтепроекта.

Недавно стало известно, что Северного речного вокзала открыли лыжную трассу в акватории канала имени Москвы. Она состоит из двух кольцевых маршрутов длинной три и один километр.



 

