С 23 февраля по 1 марта в Москве пройдет Неделя керлинга, говорится на сайте mos.ru.



Проект проводит департамент спорта. Его запустят для популяризации этого олимпийского вида спорта среди жителей.



В течение недели на шести городских катках пройдут бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, игровые сессии и мастер‑классы российских спортсменов. Для желающих также будут работать фотозоны и интерактивы.



На каждой игровой площадке подготовят необходимый инвентарь (камни для керлинга, щетки, слайдеры). Перед началом все участники пройдут инструктаж.



Мероприятия пройдут на Воробьевых горах (улица Косыгина, дом 28, строение 1), в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, земельный участок № 1, метро «ЦСКА»), в деловом центре «Москва‑Сити» (Краснопресненская набережная, дом 14, строение 18), в парке «Измайлово» (аллея Большого Круга, дом 7а), на Северном речном вокзале (Ленинградское шоссе, дом 51) и хоккейной коробке на ВДНХ. Регистрация открыта на официальном сайтепроекта.



