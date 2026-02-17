В программу российских школ добавят «служение»

Предмет «Индивидуальный проект» предполагает, что ученик выполняет исследовательскую или творческую работу под руководством учителя и затем защищает ее. В случае с «Обучением служением» проектом может стать реальная задача от некоммерческой организации, бизнеса или госучреждения. Программу запустили в 2024 году; на проекты отводят от 70 до 140 часов, а выполняют их обычно в течение одного-двух лет.