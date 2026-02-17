Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране

При этом очередной сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, 19 февраля. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, по предварительным оценкам, в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков. Метеоролог добавила, что в столице ожидается понижение температуры до 18–20 градусов мороза, местами от –23 до –26.