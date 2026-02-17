Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»

Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В этом году гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что высота сугробов в Кировской области (Нолинск) составляет 111 сантиметров, Башкирии (Бакалы) — 108 сантиметров, Пермском крае (Губаха) ― 108 сантиметров, Нижегородской области (Шахунья) ― 96 сантиметров, Татарстане (Вязовые) ― 95 сантиметров, Удмуртии (Чебоксары) ― 91 сантиметр, Рязанской области (Старожилово) ― 72 сантиметра. По словам специалиста, в Москве в результате выпавших осадков высота снежного покрова на 20% превышает норму. 

При этом очередной сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, 19 февраля. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, по предварительным оценкам, в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков. Метеоролог добавила, что в столице ожидается понижение температуры до 18–20 градусов мороза, местами от –23 до –26.

В январе в Москве широкую известность получил большой сугроб на Миусской площади, который прозвали Миусской снежной дюной. По словам пресс-службы городской достопримечательности, за несколько дней дюну посетили 25 тыс. человек, а ее высота достигла 6 метров. К 18 января снег с дюны полностью вывезли, но после сильных снегопадов дюна вновь выросла в размерах.

