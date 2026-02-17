Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране

В этом году гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что высота сугробов в Кировской области (Нолинск) составляет 111 сантиметров, Башкирии (Бакалы) — 108 сантиметров, Пермском крае (Губаха) ― 108 сантиметров, Нижегородской области (Шахунья) ― 96 сантиметров, Татарстане (Вязовые) ― 95 сантиметров, Удмуртии (Чебоксары) ― 91 сантиметр, Рязанской области (Старожилово) ― 72 сантиметра. По словам специалиста, в Москве в результате выпавших осадков высота снежного покрова на 20% превышает норму.
При этом очередной сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, 19 февраля. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, по предварительным оценкам, в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков. Метеоролог добавила, что в столице ожидается понижение температуры до 18–20 градусов мороза, местами от –23 до –26.
В январе в Москве широкую известность получил большой сугроб на Миусской площади, который прозвали Миусской снежной дюной. По словам пресс-службы городской достопримечательности, за несколько дней дюну посетили 25 тыс. человек, а ее высота достигла 6 метров. К 18 января снег с дюны полностью вывезли, но после сильных снегопадов дюна вновь выросла в размерах.