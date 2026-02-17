Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Альпинист достиг вершины высотой 8848,86 метра со стороны Непала четыре раза: 9, 14, 19 и 23 мая. Первое восхождение Гьялцен совершил в составе команды, отвечавшей за прокладку маршрута и фиксацию веревок. Второй и четвертый раз он поднимался на пик в одиночку, а третий — в качестве гида, сопровождая клиента.