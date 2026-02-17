На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

21 февраля на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет турнир по метанию снежков. Как сообщается на сайте Mos.ru, в матчах примут участие 20 команд до 10 человек каждая.
Турнир пройдет в несколько раундов: заявленные команды сыграют по два-три матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз. Все участники игры получат сувениры с символикой столичного образования. Победителей спецраундов наградят сертификатами на завтрак в ресторане «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала.
Для безопасности участникам выдадут шлемы и защитные щиты, а перед началом все пройдут обязательный инструктаж. Чтобы лепить снаряды было быстрее и удобнее, на площадке подготовят снежколепы.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в официальном боте в телеграме или записаться на площадке в день мероприятия.
Игры пройдут с 12.00 до 18.50. Рядом с площадкой также организуют фотозону со светящимися LED-шарами и ледяной инсталляцией 2,5 метра в длину.
Кроме того, на территории Московского дворца пионеров этой зимой работает бесплатный каток площадью более 4000 квадратных метров. А в Мамоновом овраге любителей зимних видов спорта ждут две лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра. Помимо этого, на Воробьевых горах можно посетить мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, а еще посмотреть зимнее световое шоу.