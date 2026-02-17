«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем

С 20 по 22 февраля на московском «Хлебозаводе» пройдет серия событий, приуроченных к Масленице. В программе ― лекция-концерт от Ízba Deví, детские мастер-кассы и семейный спектакль о Петрушке. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе культурной площадки.