Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20-40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды

Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере

Афиша Daily
Фото: Jim Spellman/Getty Images

Дэниел Рэдклифф поделился, что поддерживает связь с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом после новостей о старте съемок нового сериала по «Гарри Поттеру» от HBO Max. Актер признался, что троице «сюрреалистично наблюдать, как люди начинают этот путь спустя столько лет».

Звезда «Виктора Франкенштейна» призналась, что им с бывшими коллегами легко понять чувства друг друга, потому что они переживают схожие эмоции. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — рассказал Дэниел.

Рэдклифф отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого “. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — говорит он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».

Сейчас обладатель премии «Тони» готовится к премьере сериала «Падение и взлет Реджи Динкинса». Рэдклифф играет режиссера, который решает снять документальный фильм о футболисте Реджи Динкинсе (Трейси Морган), чья карьера прервалась из-за скандала.

«Работать с 57-летним Трейси Морганом было потрясающе. Я всегда говорю, что Трейси как актер обладает талантом, которому нельзя научить. У него в крови природный комедийный дар и харизма. Он умеет произносить реплики, которые 99% актеров просто не могут произнести», — прокомментировал Дэниел. «Падение и взлет Реджи Динкинса» начнет выходить 23 февраля.

Расскажите друзьям