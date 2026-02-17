Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»

Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций.