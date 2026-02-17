Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20-40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды

Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год

Sony рассматривает возможность перенести выход следующей PlayStation на 2028-й или даже 2029 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в компании. 

Если сроки действительно сдвинутся, это сделает жизненный цикл PlayStation 5 заметно длиннее привычного: консоль вышла в ноябре 2020 года, и при типичном для Sony окне в 6–7 лет релиз следующего поколения логично было бы ждать в 2026-м или 2027-м. 

Причина возможного переноса ― кризис на рынке оперативной памяти и рост цен на комплектующие. Дефицит микросхем оперативной памяти сформировался из-за масштабного строительства ИИ-дата-центров.

«Компании вроде Alphabet Inc. и OpenAI забирают все большую долю выпуска памяти: они покупают миллионы ИИ-ускорителей Nvidia Corp., которые комплектуются огромными объемами памяти, чтобы запускать чат-ботов и другие приложения. В итоге производители потребительской электроники вынуждены биться за сокращающийся объем чипов у таких поставщиков, как Samsung Electronics Co. и Micron», ― отмечает Bloomberg. 

Конкурент Sony ― Nintendo ― из-за дефицита микросхем обдумывает повышение цены на Switch 2 в 2026 году, говорят источники издания. 

Официально сроки выхода следующей PlayStation не называли. Многие ожидали релиза в 2027 году, ориентируясь на устоявшийся цикл в 6–7 лет между выходами консолей Sony. При этом в материалах вокруг антимонопольного разбирательства по сделке Microsoft и Activision Blizzard фигурировала формулировка об «ожидаемом стартовом периоде» следующего поколения консолей в 2028 году — ее часто приводили как аргумент, что раньше 2028-го PS6 вряд ли появится. В пользу этого говорят и недавние слова финансового директора Sony о том, что PS5 «лишь в середине жизненного цикла». 

