Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год

Sony рассматривает возможность перенести выход следующей PlayStation на 2028-й или даже 2029 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в компании.
Если сроки действительно сдвинутся, это сделает жизненный цикл PlayStation 5 заметно длиннее привычного: консоль вышла в ноябре 2020 года, и при типичном для Sony окне в 6–7 лет релиз следующего поколения логично было бы ждать в 2026-м или 2027-м.
Причина возможного переноса ― кризис на рынке оперативной памяти и рост цен на комплектующие. Дефицит микросхем оперативной памяти сформировался из-за масштабного строительства ИИ-дата-центров.
«Компании вроде Alphabet Inc. и OpenAI забирают все большую долю выпуска памяти: они покупают миллионы ИИ-ускорителей Nvidia Corp., которые комплектуются огромными объемами памяти, чтобы запускать чат-ботов и другие приложения. В итоге производители потребительской электроники вынуждены биться за сокращающийся объем чипов у таких поставщиков, как Samsung Electronics Co. и Micron», ― отмечает Bloomberg.
Конкурент Sony ― Nintendo ― из-за дефицита микросхем обдумывает повышение цены на Switch 2 в 2026 году, говорят источники издания.
Официально сроки выхода следующей PlayStation не называли. Многие ожидали релиза в 2027 году, ориентируясь на устоявшийся цикл в 6–7 лет между выходами консолей Sony. При этом в материалах вокруг антимонопольного разбирательства по сделке Microsoft и Activision Blizzard фигурировала формулировка об «ожидаемом стартовом периоде» следующего поколения консолей в 2028 году — ее часто приводили как аргумент, что раньше 2028-го PS6 вряд ли появится. В пользу этого говорят и недавние слова финансового директора Sony о том, что PS5 «лишь в середине жизненного цикла».