Baza: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля

По информации телеграм-канала, РКН начнет полностью блокировать мессенджер, как это сейчас происходит с Instagram* и Facebook*. Эта мера, как утверждает Baza, будет применяться по всей стране, а приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.