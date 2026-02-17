Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме информацию не подтвердили

Обновлено вчера в 11:11

Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, но для этого мессенджер должен исполнять российские законы. Об этом заявил РИА «Новости» зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

«Эти полтора месяца ― это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации», ― сказал он.

По словам депутата, дата 1 апреля, озвученная телеграм-каналом Baza, выбрана как «юмористическая». Свинцов напомнил, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тыс. каналов. «Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», ― добавил он.