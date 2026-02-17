Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет

Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»

Афиша Daily
Фото: Lucasfilm

Lucasfilm представил новые кадры «Мандалорца и Грогу» — полнометражного продолжения сериала «Мандалорец». Премьера проекта намечена на 22 мая.

Зарождающаяся Новая Республика, отстаивая идеалы повстанцев, нанимает для задания охотника за головами — Мандалорца — и его юного ученика Грогу (он же малыш Йода).

Главную роль вновь исполнит Педро Паскаль («Материалистка»). В актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали»).

Первый трейлер картины опубликовали еще в сентябре, а второй — показали на Супербоуле. В нем главные герои едут по ледяной планете в упряжке.

1/3
© Lucasfilm
2/3
© Lucasfilm
3/3
© Lucasfilm

«Мандалорец и Грогу» станет первым фильмом во вселенной «Звездных войн» после вышедшего в 2019 году завершения трилогии сиквелов «Скайоукер. Восход».

В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий части «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

Расскажите друзьям