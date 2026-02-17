Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года

Фото: Red Bank Films

Экранизация романа Стивена Кинга «Кэрри» от Майка Флэнагана получила официальное окно релиза. Проект выйдет на стриминге Amazon Prime Video в октябре 2026 года.

Месяц премьеры объявила Кэти Сакхофф на фестивале Fan Expo Vancouver. «Возвращаясь к Майку Флэнагану, да… Флэнавселенная… В октябре 2026 года на Amazon выходит „Кэрри“. Вас ждет настоящее удовольствие. Это очень, очень хорошо. <…> Майк Флэнаган невероятно хорош в том, что делает: умный, психологический хоррор. Вам понравится», — поделилась актриса.

Флэнаган известен как шоураннер и режиссер сериала «Призраки дома на холме». Ранее он уже обращался к творчеству Кинга, поставив фильмы «Доктор Сон», «Игра Джеральда» и «Жизнь Чака». Кинг лично выбрал Флэнагана для сериальной адаптации «Кэрри». Постановщик напишет сценарий, выступит исполнительным продюсером и срежиссирует несколько эпизодов.

Главную роль в проекте исполнит Саммер Х.Хауэлл («Охота на волка», «Проклятие Чаки»). В экранизации также сыграют Мэттью Лиллард («Пять ночей с Фредди») и Саманта Слойан («Падение дома Ашеров»).

«Кэрри» — первый роман Кинга, опубликованный в 1974 году. Впервые историю о девочке-подростке, живущей с властной матерью и открывающей в себе сверхъестественные способности, экранизировал Брайан Де Пальма в 1976 году. Его фильм «Кэрри», в котором главную роль исполнила Сисси Спейсек, стал классикой кинохоррора.

В 1999 году вышло продолжение под названием «Кэрри-2: Ярость», в котором не было ни одного актера из оригинального состава. В 2002 году вышел ремейк телефильма, а в 2013 году — еще один ремейк с Хлоей Грейс Морец в главной роли.

