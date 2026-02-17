В «Афише» новый директор по развитию

На должность директора по развитию компании «Афиша» назначена Юлия Персиянинова. Она будет отвечать за рост показателей юнит-экономики различных сегментов бизнеса, управление продажами собственных мероприятий и поиск новых направлений для укрепления позиций компании.
Персиянинова более 17 лет работает в продажах, специализируясь на информационных технологиях, продуктах для спортивной и ивент-индустрий.
В 2024–2026 годах она развивала категорию «Афиша» в разделе «Город» в Т-Банке. Ранее Персиянинова занимала ключевые должности в билетных операторах Intickets.ru, Kassir.ru, а также компаниях, организующих спортивные мероприятия: Sellout Digital и Marspro. До этого занималась продажами в крупных федеральных культурных институциях: «Гоголь-центре», Театре имени Вахтангова, театральном центре «На Страстном».
Гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров отметил, что компания сейчас «не только медиа и билетный сервис», но также «экосистема собственных мероприятий и партнерских проектов», поэтому ей важно системно повышать эффективность и находить новые точки роста.
«Юлия обладает глубоким пониманием рынка, многолетним опытом в продажах и управлении коммерческими командами, а также экспертизой в работе с культурными институциями и спортивными проектами федерального уровня. Уверен, ее профессиональный опыт и стратегический подход позволят укрепить наши позиции и открыть новые возможности развития», ― добавил он.
Недавно в «Афише» произошло еще одно крупное назначение. Вновь созданную позицию редакционного директора «Афиши Daily» занял Трифон Бебутов, который был главредом издания с 2019 по 2023 год. Он будет отвечать за стратегическое развитие медиабренда.