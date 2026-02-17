В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу

Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Фото: Археологический парк «Аргамач»/VK

Археологический парк «Аргамач» в Елецком районе Липецкой области отпразднует Масленицу сожжением огромного чучела Лабубу. Об этом говорится в группе парка во «ВКонтакте». Проводы зимы запланированы в «Аргамаче» на 21 февраля.  

«Огонь поглощает злодеев, освобождая место для добра и света. Сожжение этих символов зла — это не просто зрелищное представление, это ритуал очищения, победа над темными силами. Это напоминание о том, что добро всегда побеждает зло, свет рассеивает тьму, а надежда никогда не умирает», — отмечалось в соцсетях парка.

Новость об этом агентству ТАСС прокомментировала сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина. По ее словам, сожжение чучело Лабубу ― остроумный ход, благодаря которому традиция станет понятна молодежи. 

«Превратить мимолетный интернет-мем в центральный образ древнего обряда ― это смелый и остроумный ход, который делает традицию живой и понятной для молодежи. Вместо пугающих монстров в огне Масленицы сгорит забавный персонаж цифровой эпохи, символизируя обновление и легкое отношение к скоротечности трендов», ― заявила сенатор.

Сожжение чучел персонажей поп-культуры стало уже традицией парка «Аргамач». В прошлом году на Масленицу там предали огню пятерых «злодеев» ― Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Хагги Вагги и Белого ходока.

