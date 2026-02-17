Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта

Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах

Афиша Daily
Фото: NBC Olympics&Paralympics

Тейлор Свифт представила американских фигуристок-одиночниц — Эмбер Гленн, Алису Лю и Изабо Левито — в промо-ролике к Олимпиаде. Спортсменки выступят в Милане уже сегодня, 17 февраля, с короткой программой.

В начале ролика Свифт говорит: «Дамы и господа, я хочу представить вам Эмбер, Алису и Изабо». Затем артистка называет фигуристок «тремя американскими шоугерлз на льду» — это отсылка к ее последнему альбому «The Life of a Showgirl».

О 26-летней Гленн Свифт сказала, что спортсменка прошла через множество трудных испытаний, и для нее проигрыши значат не меньше, чем победы. «Ее главная сила сейчас — смело принимать вызовы и доказывать всем, что ее веру в себя не сломить», — подчеркнула певица.

«Что касается Алисы, она ушла из катания, когда ей было 16, а затем вернулась на своих собственных условиях. Теперь ее движущая сила — радость. Каждый прыжок — праздник. Каждое выступление — свидетельство красоты познания самой себя», — добавила Свифт.

Об Изабо Левито певица отозвалась как о «самой судьбе». Мама фигуристки выросла в Милане, а бабушка живет всего в 13 минутах от олимпийского катка. «Когда ты катаешься так, будто создана для этого, история обязательно сделает тебе подарок», — говорит Свифт.

Видео: NBC Olympics&amp; Paralympics

На протяжении всего ролика звучит сингл певицы «Opalite», на который недавно вышел клип. В нем снялись Киллиан Мерфи, Донал Глисон, Грета Ли, Джоди Смит и Льюис Капальди — вместе со Свифт они посетили «Шоу Грэма Нортона» в октябре.

Расскажите друзьям