Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах

О 26-летней Гленн Свифт сказала, что спортсменка прошла через множество трудных испытаний, и для нее проигрыши значат не меньше, чем победы. «Ее главная сила сейчас — смело принимать вызовы и доказывать всем, что ее веру в себя не сломить», — подчеркнула певица.