Число россиян, которые употребляют наркотики инъекционным способом, снизилось на 65% с 2010 года

Фото: Rawpixel/Freepik

С 2010 года в России на 65% стало меньше людей, употребляющих наркотики инъекционным способом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года». 

В 2024 году их было 134,2 тыс. человек. Кроме того, число пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 30,9% — до 377, 9 тыс. в 2024 году.

Однако с 2010 года наблюдается рост более чем в 5,5 раза числа лиц с зависимостью от неустановленных психоактивных стимуляторов. В 2010 году их насчитывалось 4,24 тыс. человек, но в 2024 году — 23,97 тыс. Кроме того, в России зафиксирован четырехкратных рост зависимости от других наркотических средств, психотропных веществ и их сочетаний, включая случаи полинаркомании.

В 2024 году также выросло число случаев отравления наркотиками (с 12,6 случая на 100 тыс. человек в 2010 году до 15,9 случая на 100 тыс. человек). Среди несовершеннолетних этот показатель вырос за тот же период с 1,7 случая на 100 тыс. человек до 2,1 случая на 100 тыс. человек. Число умерших от отравления наркотиками в 2024 году превысило 7,9 тыс. человек.

Недавно стали известны основные причины смертности в России. Более 80% смертей в стране вызваны болезнями сердца и сосудов, злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом.

 

