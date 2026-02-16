Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет

В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета или он нарушает общественный порядок.



Недавно стало известно, что аэропорты Внуково и Шереметьево приняли меры для более комфортной и безопасной перевозки животных. Это сделали «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».