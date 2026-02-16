Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика

Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов

Афиша Daily

Одна из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokemon продали на аукционе в США за рекордные 16,5 млн долларов, сообщает газета The Japan Times.

Это Pikachu Illustrator, выпущенная в 1998 году и вручавшаяся победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro. Существует только 41 экземпляр такой карты.

На аукционе ее приобрел сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи. Цена при этом стала самой большой не только для франшизы Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.

Ранее лот принадлежал американскому рестлеру Логану Полу. Он приобрел ее в 2021 году у коллекционера из Объединенных Арабских Эмиратов за 4 млн долларов наличными.

Франшизу Pokemon создала компания Nintendo в 1996 году. По ней сняли телевизионный сериал и полнометражные аниме-фильмы, а также выпустили компьютерные игры. 

