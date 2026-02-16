В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером

Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: ARlens/Unsplash

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить запрет на производство, ввоз и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.

Депутаты считают, что нужно ввести административную ответственность за реализацию таких устройств в КоАП РФ. Авторы инициативы отметили, что в ряде стран уже введены запреты на использование электронных ошейников для собак и кошек. 

Они отметили, что это позволит снизить риск жестокого обращения и повысить уровень защиты благополучия животных. Кроме того, это поможет обеспечить соответствие оборота товаров для животных принципам гуманности, которые закреплены в российском законодательстве.

Недавно в Петербурге депутат попросил разработать меры по снижению вредного воздействия противогололедных реагентов на животных. «Поводом стали не только многочисленные обращения в социальных сетях, но и личные встречи. Во время вечерней прогулки ко мне подошли соседи с собаками: „Здесь больше нельзя гулять — все засыпано химией, а наши собаки болеют онкологией“», — пояснил он.

 

