В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их сначала в эпоху Петра I, а потом в Османскую империю XVI–XVII веков, где супруги попадут в рабство при дворе султана.