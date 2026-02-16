Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»

Афиша Daily
Фото: «Централ Партнершип»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер-трейлер «Холопа-3» — продолжения комедийной серии с Милошем Биковичем. Премьера ожидается 11 июня.

В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их сначала в эпоху Петра I, а потом в Османскую империю XVI–XVII веков, где супруги попадут в рабство при дворе султана. 

Видео: «Централ Партнершип»

К своим ролям вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и другие. В проекте также участвуют Аня Чиповская и Виталия Корниенко. Режиссером «Холопа-3» вновь стал Клим Шипенко.

«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия „Холопа-3“», — сказал Шипенко. 

Фильм «Холоп» вышел на экраны в конце 2019 года. Он рассказывает об избалованном мажоре Грише, которого за плохое поведение отправили в XIX век. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, в нем перевоспитывать пришлось мажорку Катю.

«Холоп-3» получил зарубежные ремейки. В сентябре в прокат вышла французская версия картины, снятая Александром Шарло, а в январе в кинотеатрах начали показывать турецкий фильм.

Расскажите друзьям