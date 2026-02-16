Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»

Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом

Афиша Daily
Фото: «Капелла Фильм»

Ленни Абрахамсон, режиссер фильма «Комната» и сериала «Нормальные люди», готовится к съемкам новой картины. Ее выпустит Element Pictures. Об этом сообщает Variety.

Сюжет развернется вокруг еврейской общины Дублина конца 1970-х годов. В актерский состав войдут Том Берк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Ив Хьюсон («Джей Келли»), а также Шейн Мигер — это его дебют. Старт съемок запланирован на 2 марта.

Абрахамсон воссоединится с командой, с которой работал над сериалами «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями»: художницей-постановщицей Анной Ракард, оператором Сьюзи Лавелл, монтажером Натаном Наджентом, дизайнером по гриму Соней Долан и композитором Стивеном Ренниксом.

В это же время звезда «Нормальных людей» Дейзи Эдгар-Джонс занята в съемках экранизации книги Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Новая адаптация выйдет в прокат в США 11 сентября, а в Великобритании — 26 сентября. Экранную сестру Эдгар-Джонс сыграет Эсме Крид-Майлc («Песочный человек»).

Расскажите друзьям