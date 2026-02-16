Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года

Афиша Daily

С 1 по 4 октября 2026 года в Красноярске состоится ярмарка современного искусства Scan Fair. Традиционное превью для коллекционеров и профессионального сообщества пройдет днем ранее, 30 сентября.

Основной фокус ярмарки останется на поддержке независимых художников Сибири, Урала и Дальнего Востока. В экспозицию войдут индивидуальные стенды авторов, секция галерей современного искусства и коллекционного дизайна.

Участников традиционно отберет экспертное жюри в рамках опен-кола, даты которого будут объявлены позже. В 2026 году проект продолжит развивать экосистему Scan. Она включает летний фестиваль RE:Scan (июнь), объединяющий музыку и современное искусство, публичную программу на городских площадках и образовательные онлайн-интенсивы Scan Education.

«Мы хотим как расширить знания художественного сообщества о российских и мировых практиках, так и погрузить людей вне сообщества в понимание базовых процессов, которые происходят в современном искусстве сейчас.

Наша миссия — говорить с аудиторией на одном языке, когда каждый наш проект будет по-настоящему востребован и полезен, будь то подкаст, фестиваль или образовательный интенсив», — комментирует директор Scan Fair Лилиана Маррэ.

