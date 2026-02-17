Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»

«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук

2ГИС проанализировал к Масленице стоимость блинов в российских городах-миллионниках и выяснил, где на среднюю зарплату можно купить больше всего этого угощения.

Лидером рейтинга стал Красноярск — 729 блинов, за ним следуют Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам-миллионникам на одну зарплату можно позволить себе 455 блинов.

Самые доступные сладкие блины (со сгущенкой, медом или джемом) можно купить в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рубля) и Волгограде (150 рублей). Дороже всего угощение обойдется в Москве (294 рубля), Петербурге (291 рубль) и Перми (251 рубль). Средняя цена по всем миллионникам составила 200 рублей за блин.

По данным 2ГИС, в Масленицу спрос на блинные взлетает. Количество поисковых запросов в сервисе увеличивается в 7 раз по сравнению со среднегодовым показателем, а в воскресенье — в 9 раз. Чаще всего блины ищут в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

Больше всего заведений, где блины — это главное блюдо, в Ростове-на-Дону (7,4% от всех точек общепита). В топе также Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%). В Москве основные «блинные» районы — Тверской и Басманный (по 9 заведений), в Петербурге — Приморский (15), Центральный (14) и Московский с Калининским (по 12).

