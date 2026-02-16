Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Более трети студентов проверяют соцсети во время секса

Афиша Daily
Фото: Doğukan Şahin/Unsplash

В США 35% студентов признались, что хотя бы раз проверяли соцсети или писали сообщения во время секса.

24 студента ответили, что прерывались в самый интимный момент, чтобы ответить маме, говорится в исследовании приложений Yik Yak и Sidechat, в котором участвовали 10 тыс. студентов из ведущих вузов США.

«Хотя студенты не расстаются с телефонами даже в постели, большинство из них знакомятся со своими партнерами по старинке лично. Более 70% респондентов заявили, что встретили своего нынешнего или последнего партнера в реальной жизни, и только 29% — онлайн», — говорится в опросе.

7% студентов, проживающих в общежитии, признались, что занимались сексом прямо при бодрствующем соседе, а 15% дожидались, пока тот уснет.

22% респондентов заявили, что постоянно проверяют телефоны своих партнеров, а 15% делали это и пожалели. И еще 15% признались, что уходили с одного свидания, чтобы встретиться с другим человеком, и сделали бы это снова.
 

Расскажите друзьям