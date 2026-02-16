В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий

Россию может ждать дефицит меда из-за погодных аномалий 2025 года в ключевых медоносных регионах, которые привели к резкому сокращению сбора и стремительному подорожанию сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
По данным организации, ранние сорта меда — каштановый и акациевый — закончились на рынке гораздо быстрее обычного. Цветочное разнотравье, обычно доступное до весны, исчезло уже к Новому году, а гречишный мед может полностью пропасть с прилавков в феврале.
Закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30–50% и продолжают расти. Главные причины — засуха в одних регионах и переувлажнение в других.
В ассоциации также отметили, что торговые сети отказываются принимать минимальные корректировки отпускных цен, даже при подтвержденных расчетах себестоимости. В результате переработчики вынуждены либо работать в убыток, либо останавливать отгрузки.
«Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика меда», — предупредили в «Руспродсоюзе».