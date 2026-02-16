«Афиша Daily» отметила 10-летие вечеринкой «Любовь как вечный двигатель»

Центральным событием стал паблик-ток «Любовь как вечный двигатель музыкальной индустрии». Музыкальный журналист Николай Редькин и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш обсудили с артистами Basic Boy и Rozalia, как личные переживания превращаются в творчество. Говорили о том, почему треки после расставаний звучат иначе и где проходит грань между искренностью и вторжением в чужую жизнь. Сошлись на одном: слушатель чувствует фальшь, а честность позволяет прожить историю вместе с артистом.