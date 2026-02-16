Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов

К середине грядущей недели, 16–22 февраля, температура в Москве понизится до –23 градусов, в Московской области — до –25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем 18 февраля ожидается температура от –7 до –9 градусов в Москве и от –6 до –11 в области.