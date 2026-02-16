Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов

К середине грядущей недели, 16–22 февраля, температура в Москве понизится до –23 градусов, в Московской области — до –25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем 18 февраля ожидается температура от –7 до –9 градусов в Москве и от –6 до –11 в области.

До этого, в ночь на 17 февраля, в столице пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут до –15 градусов. На севере Подмосковья возможны заморозки, до –19 градусов.

Похолодание придет на смену оттепели, которая случилась в Москве 13–15 февраля. В 11.00 13 февраля на метеостанции ВДНХ зафиксировали +0,2 градуса, во Внуково — до +0,5, а в Домодедове воздух прогрелся до +1,2. Предыдущий раз плюсовая температура наблюдалась в городе еще в прошлом году — 27 декабря.

В целом январь 2026 года в Москве оказался на два градуса холоднее климатической нормы, сообщил недавно специалист «Фобоса» Михаил Леус. По России первый месяц года оказался холоднее нормы на полградуса.

