Лана Дель Рей опубликовала отрывок из сингла «White Feather Hawk Tail Deer Hunter»

Певица Лана Дель Рей анонсировала выход нового сингла «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» и опубликовала его фрагмент в соцсетях. Композиция станет третьим релизом с грядущего альбома «Stove» и появится на стримингах 17 февраля.
Артистка рассказала, что это ее любимая песня на пластинке. «Мой новый сингл, моя любимая песня [с альбома „Stove“] — та, которую я так долго ждала, — „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ выходит 17-го числа», — сообщила она. На композицию также готовится видеоклип.
Песня написана Дель Рей в соавторстве с мужем Джереми Дюфреном, сестрой Чак Грант и ее мужем Джейсоном Пикенсом. Релизу «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» предшествуют два других сингла — «Henry, Come On» и «Bluebird», вышедших в апреле 2025 года.
Работа над новым альбомом Ланы Дель Рей длится уже несколько лет. Изначально пластинка анонсировалась под названием «Lasso», ее выход планировался на сентябрь 2024 года. Затем Дель Рей изменила название альбома на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился, но артистка добавила к нему еще шесть песен, продолжая работать над музыкой.
Часть альбома будет написана в стиле кантри. «Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя: не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?» — говорила Дель Рей.