В возрасте 77 лет скончался Хидэки Сато — инженер, стоявший за созданием практически всех домашних консолей Sega: от первой SG-1000 до культовой Dreamcast. Об этом сообщает Kotaku.
Сато пришел в Sega в 1971 году и прошел путь от рядового сотрудника до директора департамента исследований и разработок. Его главной задачей стало создание конкурента Nintendo.
Под руководством Сато родилась Mega Drive (известная в США как Genesis). Эта консоль стала символом 16-битной эры. Сато лично настоял на дизайне в стиле дорогой аудиотехники: черный корпус с золотым тиснением, который, как он позже признавался, обошелся очень дорого, но окупился втройне.
В профессиональном списке Сато есть и экспериментальная Sega Saturn, которая одной из первых раскрыла потенциал 3D-игр на CD.