Под руководством Сато родилась Mega Drive (известная в США как Genesis). Эта консоль стала символом 16-битной эры. Сато лично настоял на дизайне в стиле дорогой аудиотехники: черный корпус с золотым тиснением, который, как он позже признавался, обошелся очень дорого, но окупился втройне.