Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ

Оскароносный сценарист Роджер Эйвери объявил о запуске трех полнометражных фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline.
По словам Эйвери, раньше, будучи независимым режиссером, он сталкивался с огромными трудностями при запуске фильмов в производство.
Ситуация кардинально изменилась, когда он основал технологическую компанию и добавил в описание проектов слово «ИИ». «Деньги потекли рекой. Просто добавь ИИ — и вуаля: у тебя три фильма в производстве», — признался он.
Сейчас Эйвери работает над семейной рождественской лентой, фильмом на религиозную тематику к Пасхе 2027 года и масштабной романтической военной эпопеей. Сценарист подчеркивает, что ИИ — это, по сути, те же визуальные эффекты, но на порядок дешевле.
Он подчеркивает, что минута качественной графики, стоившая раньше миллион долларов, теперь обходится всего в пять тысяч. Режиссер считает, что для независимого кино наступают «захватывающие времена».
Переход Эйвери в ряды тех, кто использует в производстве кино ИИ, произошел вскоре после аналогичного шага Даррена Аронофски, чья студия Primordial Soup уже выпустила анимационный исторический сериал, созданный нейросетями.