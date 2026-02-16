Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

«ВкусВилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу

Афиша Daily
Фото: «ВкусВилл»

«ВкусВилл» выпустил к Масленице лимитированную карточную игру «Блин, а почему?», созданная, чтобы оживить семейные застолья и помочь близким узнать друг друга лучше.

Идея проекта родилась из желания создать пространство для искреннего общения, где блины становятся не просто угощением, а поводом для душевных разговоров.

Вопросы в игре начинаются с фразы «Блин, а почему?» и затрагивают три основные темы: праздник и блины (например, «Блин, а кто из нас какой блинчик?»), семейные традиции («Блин, а какая песня у вас ассоциируется с нашей семьей?») и личную рефлексию («Блин, это моя суперсила»).

«Благодаря этой игре члены семьи перестают быть мамой, сыном или бабушкой — они становятся просто людьми со своими мечтами из детства, сожалениями, переживаниями. Интересно открывать для себя близких не через их социальные роли, а через настоящую человеческую близость», — отметила Мария Безверхая, куратор имидж направления во «ВкусВилле».

Лимитированную партию игры разыграют 20 и 21 февраля на пикниковых станциях «ВкусВилла» в московских парках: Измайловском, «Митино», «Сокольниках» и Парке Горького. 

