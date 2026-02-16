Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
«ВкусВилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна

Афиша Daily
Фото: US Department of Justice

Министерство юстиции США обнародовало имена более 300 политиков, знаменитостей и публичных лиц, упоминающихся в файлах Джеффри Эпштейна. Генеральный прокурор Пэм Бонди направила письмо в Конгресс, заявив о выполнении требований Закона о прозрачности документов Эпштейна.

В список вошли президент Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, Илон Маск, Марк Цукерберг, Камала Харрис, Бейонсе, Брюс Спрингстин, а также покойный Папа Иоанн Павел II, Вуди Аллен, Билл Косби и многие другие.

В Минюсте подчеркнули, что простое упоминание в документах не означает причастности к преступлениям Эпштейна или даже личного знакомства с ним. Некоторые фигуранты имели обширную переписку с Эпштейном или его сообщницей Гилен Максвелл, другие же упоминались в документах, не связанных напрямую с делом, например, в пресс-релизах.

Ведомство опубликовало более 3,5 млн страниц из примерно 6 млн изученных. Некоторые материалы были отредактированы или не разглашаются вовсе из соображений безопасности пострадавших.

Расскажите друзьям