Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
«ВкусВилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет

Афиша Daily
Фото: ROBIN WORRALL/Unsplash

Правительство Великобритании объявило о планах ограничить доступ детей к социальным сетям. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, премьер-министр сэр Кир Стармер использует специальные полномочия, чтобы ускорить принятие закона, который может вступить в силу уже в этом году.

Среди возможных мер обсуждается полный запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет, введение «комендантского часа» на телефоны, запрет бесконечной ленты и ограничение взаимодействия с чат-ботами. Кроме того, рассматривается возможность блокировки VPN для затруднения доступа к запрещенному контенту, включая порнографию.

Более 60 парламентариев от Лейбористской партии подписали открытое письмо с требованием защитить детей от «нерегулируемых, вызывающих привыкание платформ». Оппозиция раскритиковала правительство за «тактику затягивания», призывая ввести запрет немедленно, без дополнительных консультаций.

Сам Стармер, отец двоих подростков, заявил: «Технологии развиваются быстрее, чем закон. Мое правительство сделает Британию лидером в вопросах онлайн-безопасности».

