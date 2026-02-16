Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет

Правительство Великобритании объявило о планах ограничить доступ детей к социальным сетям. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, премьер-министр сэр Кир Стармер использует специальные полномочия, чтобы ускорить принятие закона, который может вступить в силу уже в этом году.
Среди возможных мер обсуждается полный запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет, введение «комендантского часа» на телефоны, запрет бесконечной ленты и ограничение взаимодействия с чат-ботами. Кроме того, рассматривается возможность блокировки VPN для затруднения доступа к запрещенному контенту, включая порнографию.
Более 60 парламентариев от Лейбористской партии подписали открытое письмо с требованием защитить детей от «нерегулируемых, вызывающих привыкание платформ». Оппозиция раскритиковала правительство за «тактику затягивания», призывая ввести запрет немедленно, без дополнительных консультаций.
Сам Стармер, отец двоих подростков, заявил: «Технологии развиваются быстрее, чем закон. Мое правительство сделает Британию лидером в вопросах онлайн-безопасности».