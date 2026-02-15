Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»

Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Афиша Daily
Фото: Lionsgate

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel, в интервью Backstage поделилсяинтересными историями с прослушиваний. Оказалось, что юноша пробовался на роль Финна в «Звездных войнах» — но ее в итоге отдали Джону Бойеге.

На пробах в «Пробуждение силы» Холланд перепутал текст. «Я был уже на четвертом или пятом этапе [прослушиваний], <…> мне нужно было играть сцену с женщиной, которая изображала дроида. Я выдавал что-то вроде: „Нам нужно вернуться на корабль!“, а она в ответ: „Бип-буп, буп-бип“. Я просто не мог перестать смеяться. Мне было ужасно неловко, потому что она очень старалась быть убедительным дроидом. В общем, роль я, конечно, не получил», — рассказал актер.

© Lucasfilm

Самым болезненным отказом для актера стала неудача на пробах в фильм «Ноябрьские преступники», где главную роль в итоге получил Энсел Элгорт. «Я пробовался и был очень близок. Думал, что эта картина станет для меня трамплином во взрослую карьеру. Но роль отдали не мне, и это меня просто раздавило. Я жутко злился», — вспоминает Холланд.

Справиться с отказом ему помог разговор с отцом. «Он сказал: „Сын, это часть успеха. Если ты будешь выигрывать каждый раз, победа перестанет быть победой“. Нужно проигрывать, чтобы победа ощущалась как победа», — поделился актер.

Холланд также поделился советом для прослушиваний: «Я специально делаю что-то неправильно в первом дубле, чтобы кастинг-директор сказал: „Попробуй сделать вот так“. А потом я делаю так, как и планировал изначально, и это показывает, что я хорошо воспринимаю указания. Такой трюк, чтобы доказать, что я гибкий и умею работать с другими».

