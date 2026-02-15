Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»

На пробах в «Пробуждение силы» Холланд перепутал текст. «Я был уже на четвертом или пятом этапе [прослушиваний], <…> мне нужно было играть сцену с женщиной, которая изображала дроида. Я выдавал что-то вроде: „Нам нужно вернуться на корабль!“, а она в ответ: „Бип-буп, буп-бип“. Я просто не мог перестать смеяться. Мне было ужасно неловко, потому что она очень старалась быть убедительным дроидом. В общем, роль я, конечно, не получил», — рассказал актер.