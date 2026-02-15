Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка

Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»

Афиша Daily
Фото: CAA Media Finance

CAA Media Finance опубликовала первый кадр из фильма «Идиот (ы)» об Анне Сниткиной — второй жене Федора Достоевского, книгоиздательнице и филателистке. Об этом сообщает Variety.

Сюжет основан на опубликованной в 2021 году книге Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история о любви, риске и женщине, которая спасла Достоевского». В центре повествования — жизнь Анны и Федора Достоевских в период работы писателя над романом «Идиот». В момент выхода книга не обрела коммерческого успеха, но сегодня считается одним из величайших текстов в истории литературы.

Роль Достоевского исполнил Джонни Флинн, известный по роли мистера Найтли в «Эмме». Его жену Анну сыграла Эйми Лу Вуд — звезда сериалов «Сексуальное просвещение» и «Белый лотос».

Режиссерами фильма выступили Малгожата Шумовская и Михал Энглерт. Ранее они вместе работали над картиной «Женщина с…»: Шумовская как режиссер, Энглерт как оператор.

