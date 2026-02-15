Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»

CAA Media Finance опубликовала первый кадр из фильма «Идиот (ы)» об Анне Сниткиной — второй жене Федора Достоевского, книгоиздательнице и филателистке. Об этом сообщает Variety.
Сюжет основан на опубликованной в 2021 году книге Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история о любви, риске и женщине, которая спасла Достоевского». В центре повествования — жизнь Анны и Федора Достоевских в период работы писателя над романом «Идиот». В момент выхода книга не обрела коммерческого успеха, но сегодня считается одним из величайших текстов в истории литературы.
Роль Достоевского исполнил Джонни Флинн, известный по роли мистера Найтли в «Эмме». Его жену Анну сыграла Эйми Лу Вуд — звезда сериалов «Сексуальное просвещение» и «Белый лотос».
Режиссерами фильма выступили Малгожата Шумовская и Михал Энглерт. Ранее они вместе работали над картиной «Женщина с…»: Шумовская как режиссер, Энглерт как оператор.