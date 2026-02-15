Во время футбольного матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» в объектив камеры попали четырехлетний Рори и его отец. Папа стащил у сына куриный наггетс, и ребенок отреагировал слезами. Мальчику начали массово сочувствовать в соцсетях, а в итоге его позвали на работу дегустатором наггетсов.
Уже на следующей домашней игре футболисты «Вулверхэмптона» разыскали Рори с отцом среди болельщиков и вернули ему наггетсы. А маскот клуба подарил мальчику футбольную форму.
Также всего за несколько дней до того, как видео стало вирусным, супермаркет Aldi запустил общенациональный конкурс по поиску первого официального дегустатора наггетсов. Увидев ролик с расстроенным Рори, представители компании поняли, что идеальный кандидат нашелся сам.
«Мы только-только запустили поиск нашего первого официального дегустатора наггетсов, когда увидели видео Рори, и это показалось нам идеальным совпадением. Его любовь к наггетсам действительно задела за живое людей по всей Великобритании. Мы рады заменить украденный у него наггетс в десятикратном размере», — рассказала Джули Эшфилд, коммерческий директор Aldi UK.
«Рори в восторге от того, что стал официальным дегустатором куриных наггетсов. Это значит, что теперь ему достанется еще больше наггетсов, а мне — ни одного. В следующий раз я точно дважды подумаю, прежде чем стащить у него хоть один», — рассказал папа Рори.