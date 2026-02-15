Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах

Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»

Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix опубликовал отрывок второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

В опубликованном отрывке Бенедикт и Софи встречаются в доме Бриджертонов, где девушка работает гувернанткой. Юноша признается ей в любви.

Видео: Netflix

Ранее сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.

Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».

В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

Расскажите друзьям