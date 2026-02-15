Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Афиша Daily
Фото: SOPA Images/Getty Images

Бывший главный мышелов Министерства иностранных дел Великобритании кот Палмерстон скончался на Бермудских островах в возрасте, предположительно, около 15 лет.

Черно-белый кот был взят из лондонского приюта Battersea в 2016 году и быстро стал звездой, получив славу не только охотника на грызунов, но и настоящего дипломата.

В 2020 году в соцсетях Палмерстона объявили об его отставке. В письме Саймону Макдональду, постоянному заместителю министра иностранных дел и по делам Содружества, говорилось, что кот хотел бы проводить больше времени «вдали от всеобщего внимания» после того, как ему понравилось «работать из дома» во время пандемии коронавируса.

В 2025 году он неожиданно вышел с пенсии, получив должность «консультанта по кошачьим связям» при губернаторе Бермудских островов. Там он и провел последний год жизни, став, по словам его команды, «особенным членом правительственной семьи».

