Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика

Режиссер Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу перечислили 25 тыс. долларов в фонд помощи семье актера Джеймса Ван Дер Бика, скончавшегося 11 февраля от колоректального рака. Об этом сообщает издание People.