Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая

Amazon опубликовал тизер последнего эпизода сериала «Благие знамения». В видеоролике показан книжный магазин ангела Азирафеля. Он меняет табличку с «Закрыто» на «Открыто».
О том, что третий сезон «Благих знамений» будет состоять из одной 90-минутной серии, стало известно еще в октябре 2024 года. В сентябре работу над продолжением шоу приостановили после того, как несколько женщин обвинили Геймана в сексуализированном насилии. Производство возобновилось в начале 2025 года в Шотландии.
«Благие знамения» дебютировали на стриминге Prime Video в 2019 году. Первоначально Гейман был указан как создатель, исполнительный продюсер и шоураннер. В проекте снялись Майкл Шин («Сумерки») и Дэвид Теннант («Доктор кто») в роли ангела Азирафеля и демона Кроули соответственно.
Изначально шоу было запланировано как мини-сериал, но популярность проекта заставила Amazon продлить его на второй сезон, основываясь на идее, которую, по словам Геймана, он обсуждал с Пратчеттом до смерти писателя в 2015 году.