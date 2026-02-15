LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу

LEGO выпустила конструктор по мотивам комикса «Peanuts». В набор входит Снупи, его друг Вудсток и красная будка.
Фигурка пса подвижная: у нее два варианта сборки ног (сидя и стоя) и шеи (лежа и стоя). Внутренние стенки будки раскладываются и образуют звездное небо — фон для того, чтобы Снупи и Вудсток жарили зефир на костре.
Всего в наборе 964 детали. Выход конструктора приурочен к 75-летию комикса «Peanuts». В собранном виде будка имеет размер 25 сантиметров в высоту, 17 сантиметров в ширину и 14 в глубину.
Набор относится к серии LEGO Ideas, в которую попадают проекты, предложенные и отобранные сообществом фанатов.
Среди других новинок LEGO — набор с плавающими выдрами. В нем 1234 детали. Выдра-мама плывет на спине, удерживая на животе своего детеныша.