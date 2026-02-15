Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта

Вчера, в День всех влюбленных, на концерте Димы Билана в московской «Live Arena» Никита сделал предложение своей девушке Алисе. Молодой человек поднялся на сцену сразу после песни «Я просто люблю тебя» — он стал победителем конкурса «Перекрестка».
Чтобы принять участие, необходимо было отправить в конкурсного бота «Перекрестка» видеокружок с рассказом о своей любви. История Никиты оказалась самой трогательной — и он получил возможность сделать предложение своей возлюбленной на большой сцене перед тысячами зрителей.
Кольцо и цветы для невесты вынесли ростовые фигуры «ЛакиМишей» — талисманов «Перекрестка», которые символизируют удачу. Алиса приняла предложение под бурные аплодисменты зала. Дима Билан поздравил пару с помолвкой.
«ЛакиМиши» — это коллекция талисманов «Перекрестка», созданная в коллаборации с художником Покрасом Лампасом. Всего было разработано 20 персонажей, каждый из которых отвечает за удачу в определенной сфере: Краш дарит удачу в любви, Смартик — в учебе, Грейд помогает в карьере, Хихик отвечает за хорошее настроение, Изи — за жизнь без забот, а Лав — за семейное счастье. Золотой «ЛакиМиша» воплощает особенную удачу.
Ко дню всех влюбленных «Перекресток» совместно с приложением для знакомств Twinby выпустил линейку «паст для поцелуев». В коллекцию вошли карбонара, болоньезе, неро с креветками и томатная паста. На упаковке изображена пара, которая делит одну порцию спагетти.