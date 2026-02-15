Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта

Вчера, в День всех влюбленных, на концерте Димы Билана в московской «Live Arena» Никита сделал предложение своей девушке Алисе. Молодой человек поднялся на сцену сразу после песни «Я просто люблю тебя» — он стал победителем конкурса «Перекрестка».