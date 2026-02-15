Девушка со «Stan Twitter Girl» мема повторила его 10 лет спустя

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Девушка со «Stan Twitter Girl» мема повторила его 10 лет спустя

Афиша Daily
Фото: @arii

Тиктокерша Ари (@arii) повторила мем 10-летней давности: ее фотографию в уверенной позе много лет использовали для выражения фанатской преданности разным артистам. Вокруг фигуры девушки размещали альбомы, фото знаменитостей и постеры фильмов.

На оригинальном изображении девушка позирует на фоне пустой стены в белой худи с надписью «Realist» и с черной сумкой Michael Kors. Кадр был сделан в 2016 году, а мемом он стал в 2017-м — изначально его подхватили фанаты кей-попа.

В 2024 году Ари записала в TikTok видео с реакцией на мем. Она рассказала, что на фото ей было 15 лет. «Это просто, блин, мое фото, где мне 15, и я просто была собой», — объяснила она. Ари добавила, что тогда собиралась на ужин с семьей, а ее образ состоял из обычной одежды, которую она носила в то время.

1/4
© @arii
2/4
© @arii
3/4
© @arii
4/4
© @arii

Среди последних мемов русскоязычного интернета — Данил Колбасенко. Он появился после стрима Кирилла heliN139 Курсанова, в котором тот в голосовой рулетке наткнулся на юного мальчика. Ребенок назвал стримера ботом, и Курсанов предложил ему встретиться один на один в мобильном шутере Standoff 2. Получив согласие, он попросил ID парня, чтобы добавить его в друзья. Но вместо цифр мальчик уверенно назвал имя: «Данил Колбасенко». Эта фраза мгновенно разлетелась по сети.

Расскажите друзьям