Девушка со «Stan Twitter Girl» мема повторила его 10 лет спустя

Тиктокерша Ари (@arii) повторила мем 10-летней давности: ее фотографию в уверенной позе много лет использовали для выражения фанатской преданности разным артистам. Вокруг фигуры девушки размещали альбомы, фото знаменитостей и постеры фильмов.
На оригинальном изображении девушка позирует на фоне пустой стены в белой худи с надписью «Realist» и с черной сумкой Michael Kors. Кадр был сделан в 2016 году, а мемом он стал в 2017-м — изначально его подхватили фанаты кей-попа.
В 2024 году Ари записала в TikTok видео с реакцией на мем. Она рассказала, что на фото ей было 15 лет. «Это просто, блин, мое фото, где мне 15, и я просто была собой», — объяснила она. Ари добавила, что тогда собиралась на ужин с семьей, а ее образ состоял из обычной одежды, которую она носила в то время.
Среди последних мемов русскоязычного интернета — Данил Колбасенко. Он появился после стрима Кирилла heliN139 Курсанова, в котором тот в голосовой рулетке наткнулся на юного мальчика. Ребенок назвал стримера ботом, и Курсанов предложил ему встретиться один на один в мобильном шутере Standoff 2. Получив согласие, он попросил ID парня, чтобы добавить его в друзья. Но вместо цифр мальчик уверенно назвал имя: «Данил Колбасенко». Эта фраза мгновенно разлетелась по сети.