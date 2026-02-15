Девушка из мема «Stan Twitter Girl» повторила его 10 лет спустя

В 2024 году Ари записала в тиктоке видео с реакцией на мем. Она рассказала, что на фото ей было 15 лет. «Это просто, блин, мое фото, где мне 15, и я просто была собой», — объяснила она. Ари добавила, что тогда собиралась на ужин с семьей, а ее образ состоял из обычной одежды, которую она носила в то время.