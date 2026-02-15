Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards

Афиша Daily
Фото: Netflix

Трио EJAE, Audrey Nuna и REI AMI, подарившие голоса героям фильма «Кей-поп-охотницы на демонов», станут хедлайнерами церемонии BRIT Awards 2026.

Исполнительницы не только номинированы в двух категориях — «Лучшая международная песня» и «Лучшая международная группа», — но и впервые в истории премии представят кей-поп на британской сцене.

Их выступление, записанное заранее в кругу приглашенных фанатов, покажут во время прямой трансляции 28 февраля на ITV1 и ютубе. Сами девушки признались, что «вне себя от счастья» и готовят для Манчестера нечто особенное.

«Golden» — саундтрек к «Кей-поп-охотницам на демонов» — уже успел собрать престижные награды, среди которых «Золотой глобус», «Грэмми» и номинация на «Оскар».

В лайнапе церемонии BRIT Awards 2026 также заявлены Rosalía, Harry Styles и Wolf Alice. Ведущим в шестой раз станет Джек Уайтхолл. Специальные награды получат Марк Ронсон (за выдающийся вклад в музыку) и Ноэль Галлахер (как лучший автор песен).

Расскажите друзьям