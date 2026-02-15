Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф признался, что лучшим живым выступлением, которое ему довелось увидеть, стал концерт Arctic Monkeys.
В интервью Rolling Stone актер вспомнил, как в 16 лет попал на фестиваль Reading, где группа играла в крошечном шатре, но собрала толпу в несколько раз больше вместимости палатки.
«Они были где-то в середине афиши самого маленького шатра фестиваля, потому что еще не были знамениты, хотя на самом деле уже были. Альбом еще не вышел, но если вы нелегально скачивали музыку, а я, простите, этим занимался, то могли прослушать его целиком.
Наблюдать за группой на пороге огромной славы, когда в палатку, рассчитанную на пару тысяч человек, пытались втиснуться около 10 тыс., — это было невероятно круто», — рассказал актер.
Сейчас Рэдклифф готовится к выходу на бродвейскую сцену в моноспектакле «Every Brilliant Thing», где его герой составляет список причин жить, чтобы помочь матери. Тем временем сами Arctic Monkeys недавно выпустили новую песню «Opening Night» для благотворительного сборника «War Child».