Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер

Сценарист и продюсер Дэвид Э.Келли, создатель «Большой маленькой лжи», пошутил, что наконец нарушил данное себе обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер.
Актриса, трехкратная номинантка на «Оскар», сыграла одну из главных ролей в его новом проекте для Apple TV+ — экранизации романа Руфи Торп «У Марго проблемы с деньгами».
Келли признался, что книга сама расставила все по местам. Ник Офферман согласился на роль, прочитав роман еще до знакомства со сценарием, а Эль Фэннинг, по словам продюсера, «уже была Марго» задолго до начала съемок. Сложнее всего оказалось с актрисой на роль матери главной героини.
«Я поклялся никогда с ней не работать», — усмехнулся Келли, кивая на сидящую рядом жену. «Я очень сложная», — парировала Пфайффер.
«Когда я читал книгу, я видел только одного человека в этой роли. И нам невероятно повезло, что она сказала „да“. Это второе по везению согласие, которое я от нее получил», — добавил сценарист, намекая на их брак, длящийся более 30 лет.
Премьера восьмисерийной драмы состоится на Apple TV+ 15 апреля. Сюжет расскажет о молодой матери Марго, дочери экс-официантки Hooters и бывшего рестлера, которая пытается выбраться из долгов и построить карьеру писательницы.