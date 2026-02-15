Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер

Фото: A24

Сценарист и продюсер Дэвид Э.Келли, создатель «Большой маленькой лжи», пошутил, что наконец нарушил данное себе обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер.

Актриса, трехкратная номинантка на «Оскар», сыграла одну из главных ролей в его новом проекте для Apple TV+ — экранизации романа Руфи Торп «У Марго проблемы с деньгами».

Келли признался, что книга сама расставила все по местам. Ник Офферман согласился на роль, прочитав роман еще до знакомства со сценарием, а Эль Фэннинг, по словам продюсера, «уже была Марго» задолго до начала съемок. Сложнее всего оказалось с актрисой на роль матери главной героини.

«Я поклялся никогда с ней не работать», — усмехнулся Келли, кивая на сидящую рядом жену. «Я очень сложная», — парировала Пфайффер.

«Когда я читал книгу, я видел только одного человека в этой роли. И нам невероятно повезло, что она сказала „да“. Это второе по везению согласие, которое я от нее получил», — добавил сценарист, намекая на их брак, длящийся более 30 лет.

Премьера восьмисерийной драмы состоится на Apple TV+ 15 апреля. Сюжет расскажет о молодой матери Марго, дочери экс-официантки Hooters и бывшего рестлера, которая пытается выбраться из долгов и построить карьеру писательницы. 

