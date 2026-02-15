Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix принял решение не продлевать аниме-сериал «Терминатор: Зеро» на второй сезон.

Создатель шоу Мэттсон Томлин объяснил, что, несмотря на восторженные отзывы критиков и зрителей, проект не смог набрать достаточной аудитории.

«Я бы с радостью показал ту войну будущего, которую запланировал во втором и третьем сезонах. Но я также очень доволен тем, насколько законченным чувствовался первый сезон сам по себе», — написал он.

Сценарист признался, что у него уже готовы сценарии второго сезона и наброски третьего, и не исключил, что когда-нибудь вернется к этой вселенной в другом формате. Действие «Терминатора: Зеро» разворачивается в 1997 году.

Сюжет рассказывает о солдате из будущего, отправленном защищать ученого Малкольма Ли, который создает новую систему ИИ, способную противостоять Skynet. За самим изобретателем и его тремя детьми охотится безжалостный убийца из грядущего апокалипсиса.

