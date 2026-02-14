В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников

В Москве ввели курс по искусственному интеллекту для учеников пятого класса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.



Цель программы — научить школьников работать с ИИ и обучить их основам цифровой грамотности. «Эти занятия позволят ребятам познакомиться с технологиями, которые становятся все более востребованными», — говорится в сообщении Собянина.



По его словам, на уроках уделят много внимания практике. Каждый ученик сразу попробует работать с нейросетями.



Педагоги в Москве сейчас тоже обучаются ИИ для решения повседневных и образовательных задач. Специальную подготовку прошли уже 1,7 тысячи учителей, познакомившись с современными инструментами — от генерации домашних заданий до создания обучающих видео для уроков.



